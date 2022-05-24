  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Чуамени определился с будущим клубом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чуамени определился с будущим клубом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Мбаппе уже тоже однажды определился

Чуамени определился с будущим клубом

Фото: twitter.com/atchouameni

Новина українською

Полузащитник "Монако" Орельен Чуамени похоже определился с новым клубом. "Реал" подпишет француза за 80 миллионов евро + бонусы, сообщает RMC Sport.

Сообщается, что 22-летний хавбек подпишет контракт с "Реалом" на 5 лет.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" основной конкурент "Реала" в борьбе за полузащитника.

В этом сезоне Орельен провел 50 матчей за "Монако", забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Монако Орельен Чуамени
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде