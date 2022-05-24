Чуамени определился с будущим клубом

Полузащитник "Монако" Орельен Чуамени похоже определился с новым клубом. "Реал" подпишет француза за 80 миллионов евро + бонусы, сообщает RMC Sport.

Сообщается, что 22-летний хавбек подпишет контракт с "Реалом" на 5 лет.

???? Selon nos informations, Aurélien Tchouaméni va s'engager en faveur du Real Madrid pour 5 ans. Le transfert avoisinerait les 80 millions d'euros plus bonus. — RMC Sport (@RMCsport) May 24, 2022

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" основной конкурент "Реала" в борьбе за полузащитника.

В этом сезоне Орельен провел 50 матчей за "Монако", забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.