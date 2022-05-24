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Чуамени определился с будущим клубом
Мбаппе уже тоже однажды определился
Фото: twitter.com/atchouameni
Полузащитник "Монако" Орельен Чуамени похоже определился с новым клубом. "Реал" подпишет француза за 80 миллионов евро + бонусы, сообщает RMC Sport.
Сообщается, что 22-летний хавбек подпишет контракт с "Реалом" на 5 лет.
???? Selon nos informations, Aurélien Tchouaméni va s'engager en faveur du Real Madrid pour 5 ans. Le transfert avoisinerait les 80 millions d'euros plus bonus.— RMC Sport (@RMCsport) May 24, 2022
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" основной конкурент "Реала" в борьбе за полузащитника.
В этом сезоне Орельен провел 50 матчей за "Монако", забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.
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