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Бавария отпустит Левандовского в Барселону, если подпишет Калайджича и ещё одного форварда
Предположительно Мане
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" сможет отпустить Роберта Левандовского, если мюнхенцам удастся подписать форварда "Штутгарта" Сашу Калайджича и ещё одного нападающего, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Сообщается, что у форварда с "Барселоной" уже имеется устная договоренность – он подпишет 3-летнее соглашение до 2025 года. Его финансовые требования также не являются проблемой для испанцев.
Update #Lewandowski: There is a verbal agreement with #FCBarcelona. He could sign a 3-years-contract until 2025. Also due to @FabrizioRomano. His financial demands are no problem for the club. Bayern will allow him to leave if they get Kalajdzic + X (Mané). @SkySportDE @Sky_Marc— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2022
Второй форвард, предположительно, Мане. Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет себе двух разноплановых нападающих на замену поляку. Садио в последние месяцы за "Ливерпуль" регулярно выходил на острие атаки.
Напомним, что в конце сезона Роберт заявил, что хочет принять новый вызов и уйдет из "Баварии" летом.
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