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Бавария отпустит Левандовского в Барселону, если подпишет Калайджича и ещё одного форварда

Испания
(1 голосов)

Предположительно Мане

Бавария отпустит Левандовского в Барселону, если подпишет Калайджича и ещё одного форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" сможет отпустить Роберта Левандовского, если мюнхенцам удастся подписать форварда "Штутгарта" Сашу Калайджича и ещё одного нападающего, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Сообщается, что у форварда с "Барселоной" уже имеется устная договоренность – он подпишет 3-летнее соглашение до 2025 года. Его финансовые требования также не являются проблемой для испанцев.

Второй форвард, предположительно, Мане. Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет себе двух разноплановых нападающих на замену поляку. Садио в последние месяцы за "Ливерпуль" регулярно выходил на острие атаки.

Напомним, что в конце сезона Роберт заявил, что хочет принять новый вызов и уйдет из "Баварии" летом.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Ливерпуль Садио Мане Штутгарт Саша Калайджич
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Комментарии (1)
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Крістофер (Луцьк)
24.05.2022 в 19:30
Футболіста такого високого рівня не було в Барсі з часів Анрі. Цікаво буде поспостерігати. Може хоч тепер вони зможуть поборотись за трофей Ліги Європи.
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