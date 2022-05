Бавария отпустит Левандовского в Барселону, если подпишет Калайджича и ещё одного форварда

"Бавария" сможет отпустить Роберта Левандовского, если мюнхенцам удастся подписать форварда "Штутгарта" Сашу Калайджича и ещё одного нападающего, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Сообщается, что у форварда с "Барселоной" уже имеется устная договоренность – он подпишет 3-летнее соглашение до 2025 года. Его финансовые требования также не являются проблемой для испанцев.

Update #Lewandowski: There is a verbal agreement with #FCBarcelona. He could sign a 3-years-contract until 2025. Also due to @FabrizioRomano. His financial demands are no problem for the club. Bayern will allow him to leave if they get Kalajdzic + X (Mané). @SkySportDE @Sky_Marc