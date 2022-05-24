  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Азар заговорил о будущем: Я хочу показать всем, на что способен
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азар заговорил о будущем: Я хочу показать всем, на что способен

Испания
(1 голосов)

Похоже, полузащитник останется в Мадриде

Азар заговорил о будущем: Я хочу показать всем, на что способен

Фото: twitter.com/hazardeden10

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар прокомментировал свой период в королевском клубе. "Эти три сезона сложились не лучшим образом", – приводит его слова Фабрицио Романо.

"Все знают, что у меня контракт до 2024 года. Первые три сезона сложились не лучшим образом, но я хочу показать всем, на что способен.

Игра за "Реал" всегда была моей мечтой. И она ей остается", – сказал Азар.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет продать бельгийца или хотя бы отдать в аренду, чтобы полузащитник набрал форму к чемпионату мира в Катаре.

В этом сезоне Эден провел за "Реал" 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 16 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде