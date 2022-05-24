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Азар заговорил о будущем: Я хочу показать всем, на что способен
Похоже, полузащитник останется в Мадриде
Фото: twitter.com/hazardeden10
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар прокомментировал свой период в королевском клубе. "Эти три сезона сложились не лучшим образом", – приводит его слова Фабрицио Романо.
"Все знают, что у меня контракт до 2024 года. Первые три сезона сложились не лучшим образом, но я хочу показать всем, на что способен.
Игра за "Реал" всегда была моей мечтой. И она ей остается", – сказал Азар.
Eden Hazard tells @vtmnieuws on his future: “Everybody knows that I’ve a contract until 2024. My first 3 seasons have not gone well, so I want to show everybody what I can do”, via @HLNinEngeland ???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2022
“It's always been a dream to play for Real. It still is”, he added. pic.twitter.com/PTWId8FPmV
Ранее сообщалось, что "Реал" хочет продать бельгийца или хотя бы отдать в аренду, чтобы полузащитник набрал форму к чемпионату мира в Катаре.
В этом сезоне Эден провел за "Реал" 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бельгийца в 16 миллионов евро.
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