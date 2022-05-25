  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вингер Баварии может подписать контракт с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Баварии может подписать контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Мадридский клуб клуб интересуется Гнабри

Вингер Баварии может подписать контракт с Реалом

Серж Гнабри

Новина українською

"Реал" интересуется полузащитником "Баварии" Сержем Гнабри. По информации Bild, мадридский клуб может подписать 26-летнего немецкого полузащитника уже летом.

Контракт Гнабри с "Баварией" действует до лета 2023 года. Игрок и клуб пока не пришли к соглашению о новом контракте.

Отметим, что экс-партнер Гнабри по "Баварии" Давид Алаба призывает Сержа подписать контракт с чемпионом Испании.

В нынешнем сезоне на счету Гнабри 17 голов и 10 ассистов в 45 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Серж Гнабри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде