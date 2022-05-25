Вингер Баварии может подписать контракт с Реалом

"Реал" интересуется полузащитником "Баварии" Сержем Гнабри. По информации Bild, мадридский клуб может подписать 26-летнего немецкого полузащитника уже летом.

Контракт Гнабри с "Баварией" действует до лета 2023 года. Игрок и клуб пока не пришли к соглашению о новом контракте.

Отметим, что экс-партнер Гнабри по "Баварии" Давид Алаба призывает Сержа подписать контракт с чемпионом Испании.

В нынешнем сезоне на счету Гнабри 17 голов и 10 ассистов в 45 матчах за "Баварию" во всех турнирах.