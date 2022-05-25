Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Баварии может подписать контракт с Реалом
Мадридский клуб клуб интересуется Гнабри
Серж Гнабри
"Реал" интересуется полузащитником "Баварии" Сержем Гнабри. По информации Bild, мадридский клуб может подписать 26-летнего немецкого полузащитника уже летом.
Контракт Гнабри с "Баварией" действует до лета 2023 года. Игрок и клуб пока не пришли к соглашению о новом контракте.
Отметим, что экс-партнер Гнабри по "Баварии" Давид Алаба призывает Сержа подписать контракт с чемпионом Испании.
В нынешнем сезоне на счету Гнабри 17 голов и 10 ассистов в 45 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
- Foreign Policy: На Западе разобрали советские штурмовики Су-25 и отправили их Украине
- Сборная без спаррингов, Мудрика торгует Байер, реформа Золотого мяча. Главные новости за 24 мая
- Сити и Милан выигрывают чемпионаты, Барса снова уступила дома. Как прошёл последний день сезона в топ-лигах
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО