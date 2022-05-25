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Модрич потроллил Мбаппе, отвечая на вопрос о своем контракте с Реалом
Многие фанаты взбесились от такого решения француза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт полузащитника Луки Модрича с мадридским "Реалом" истекает в конце нынешнего сезона. 36-летний хорват прояснил ситуацию по поводу своего будущего.
"Я еще не продлил контракт с "Реалом", но я не собираюсь делать, как Килиан Мбаппе. Надеюсь, клуб не сделает ничего подобного со мной.
У меня хорошие отношения с клубом. Я много раз говорил, что хочу завершить карьеру здесь", - заявил Модрич.
В сезоне-2021/22 на счету Модрича 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах за "сливочных" во всех турнирах. Напомним, мадридский "Реал" намеревался заполучить звездного нападающего Килиана Мбаппе в качестве свободного агента, однако тот предпочел продлить контракт с "ПСЖ".
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