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Модрич потроллил Мбаппе, отвечая на вопрос о своем контракте с Реалом

Испания
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Многие фанаты взбесились от такого решения француза

Модрич потроллил Мбаппе, отвечая на вопрос о своем контракте с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт полузащитника Луки Модрича с мадридским "Реалом" истекает в конце нынешнего сезона. 36-летний хорват прояснил ситуацию по поводу своего будущего.

"Я еще не продлил контракт с "Реалом", но я не собираюсь делать, как Килиан Мбаппе. Надеюсь, клуб не сделает ничего подобного со мной.

У меня хорошие отношения с клубом. Я много раз говорил, что хочу завершить карьеру здесь", - заявил Модрич.

В сезоне-2021/22 на счету Модрича 3 гола и 12 ассистов в 43 матчах за "сливочных" во всех турнирах. Напомним, мадридский "Реал" намеревался заполучить звездного нападающего Килиана Мбаппе в качестве свободного агента, однако тот предпочел продлить контракт с "ПСЖ".

Читайте такжеМбаппе: Я понимаю разочарование фанатов Реала, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране
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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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