Модрич потроллил Мбаппе, отвечая на вопрос о своем контракте с Реалом

Контракт полузащитника Луки Модрича с мадридским "Реалом" истекает в конце нынешнего сезона. 36-летний хорват прояснил ситуацию по поводу своего будущего.

"Я еще не продлил контракт с "Реалом", но я не собираюсь делать, как Килиан Мбаппе. Надеюсь, клуб не сделает ничего подобного со мной.

У меня хорошие отношения с клубом. Я много раз говорил, что хочу завершить карьеру здесь", - заявил Модрич.