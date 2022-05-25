Лапорта о Мбаппе и ПСЖ: Это последствия того, что клуб поддерживает государство. Игроков похищают за деньги

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал продление контракта Килианом Мбаппе с "ПСЖ". "Рынок искажается клубами-государствами, вроде "ПСЖ" и "Манчестер Сити", – приводит его слова L`Esportiu.

– Как оцениваете продление контракта Мбаппе и "ПСЖ"?

– Это искажает рынок. Игроков похищают за деньги.

Это последствия того, что клуб поддерживает государство. Это противоречит всем принципам Европейского Союза, показывает, насколько неустойчив европейский футбол.

Я думаю, что нам не нужно так уж сильно беспокоиться о соперниках. Мы должны беспокоиться о том, чтобы у нас была конкурентоспособная команда, что мы и пытаемся сделать. Оказывается, когда мы больше заботимся о себе, чем о соперниках, дела идут хорошо.

– Насколько "Реал" и "ПСЖ" являются раздражителем для вас?

– Нам нужно думать только о себе. Что делают другие – их проблемы. Мы должны стараться не совершать незаконных действий, хоть рынок и искажается клубами-государствами, и совершенно ясно, кто это: у нас есть "ПСЖ", "Манчестер Сити" и те, что еще появятся.

Это затрудняет управление таким клубом, как наш, который принадлежит сосьос, – заявил Жоан Лапорта.

Напомним, что Мбаппе на прошлой неделе продлил контракт с "ПСЖ". Нападающий будет получать 57 миллионов евро в год и возможность заработать до 300 миллионов евро бонусов за 3 года соглашения.