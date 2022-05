Тренер эпохи Возрождения: Анчелотти взяли стабилизировать ситуацию, а он вдохнул в Реал новую жизнь

Мадридский "Реал" легко не любить. Еще проще ненавидеть Флорентино Переса. Но с Карло Анчелотти этот фокус не проходит.

Первая суперсила итальянца - в умении располагать к себе. Когда Папа Карло на пресс-конференции признает свои ошибки; когда обнимает глубокого запасного Лунина; когда выкуривает победную сигару после отличного сезона, хочется просто подойти и пожать ему руку. Он уже живая легенда.

Единственный тренер, игравший в ЛЧ в девяностых, нулевых, десятых и двадцатых годах; единственный, кто выиграл всю большую пятерку европейских чемпионатов.

Уже совсем скоро Анчелотти может стать единственным, кто выиграл Лигу чемпионов четыре раза.

И кто вспомнит, что год назад "Реал" нанимал его, скорее, из экономии, чем в надежде на большие победы?

Доходы "Реала" по сезонам, Графика: realmadrid.com

***

После героического прохода "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов Массимилиано Аллегри не сдержался:

"Карло сделал нечто экстраординарное. Его критиковали, несмотря на все выигранные им трофеи, и все из-за моды на новых тренеров. Но я всегда повторяю: ваши тренды преходящи, а классика вечна. Анчелотти будет в моде всегда, как серый или синий костюм. Он тренер-классик".

Тут Аллегри определенно наступил на мозоль разного рода аналитикам, которые после неудачи в Мюнхене Папу Карло уже списали.

Пока Анчелотти поддерживал форму в "Наполи" и "Эвертоне" на него навесили ярлык неактуальности, устарелости. И что теперь? Приходится на лету переобуваться - те же люди вещают, мол, Карло работал в проектах средней руки как раз чтоб актуальность не потерять!

Дело ведь не в правилах игры - люди меняются; одно поколение непохоже на другое. Дидье Дешам признавался, что консультируется насчет досуга игроков с сыном - тот подсказывает, как все организовать, чтобы парни не скучали. Развлечения времен самого DD давно устарели, то время уже не вернуть.

• Mourinho: won UCL, UEL, Conference League.

• Zidane: three-peated UCL.

• Ancelotti: Can become the first manager to win 4 UCLs.



Unreal. pic.twitter.com/jD0EorPd4H — EL LEÓN ???????? (@ELLEONRMA) May 25, 2022

Моуриньо попытался, но закончилось только деградацией, идейным банкротством и смешными тремя пальцами на пресс-конференции. Теперь он победитель Лиги конференций.

Анчелотти, выбравший путь адаптации к новому, сыграет в финале Лиги чемпионов.

***

Умение приспосабливаться, признавать ошибки и извлекать из них пользу - это вторая суперсила тренера "Реала":

"Когда я был в "Парме", клуб вел переговоры с Роберто Баджо. Он сказал прямо, что хочет играть плеймейкера, но для этого мне пришлось бы изменить схему 4-4-2, поэтому я сказал ему "нет". Если бы сегодня я мог вернуться в 1996 год, я бы сказал: "Хорошо, давай попробуем". После "Пармы" я перебрался в "Ювентус", где уже был Зидан. С тех пор я всегда адаптировал схему к имевшимся игрокам".

В "Реале"-2022 мы все это увидели много раз. Команда начинала сезон с парой вингеров Бэйл - Азар и ставкой на позиционное давление; первые проблемы - и вот уже на флангах Винисиус и Асенсио, а сам Мадрид перешел на вертикальные атаки.

Benzema and Vinicius Jr. have been involved in 100 goals combined this season pic.twitter.com/J9IeTaTrir — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2022

Перевод Асенсио в центр поля провалился? Без проблем, больше его там не было - итальянец ни разу за весь сезон не настаивал на несработавших идеях.

Еще показательный пример - попытка отхода от привычных 4-3-3 на поле "Эспаньола" в октябре, когда Анчи выстроил полузащиту ромбом. Итог - 1:2, после которых тренер прямо на пресс-конференции пообещал фанатам больше так не делать.

Следующий поединок - и "Реал" уже с привычными 4-3-3 вынес "Шахтер" 5:0.

За этим последовала 15-матчевая серия без поражений, которая по сути предопределила исход чемпионской гонки.

"Я вижу, как меняется футбол. Меняется все - правило офсайда, больше нельзя пасовать в руки вратарю, сами вратари все больше контролируют мяч… Но я не чувствую себя старым тренером. Я чувствую себя опытным, ведь я прошел через все это и остался в деле", - говорит Карло, закуривая сигару.

Ему можно. Сегодня он - победитель, одолевший не только "Барсу", "Атлетико" и "Сити", но и множество стереотипов.

Carlo Ancelotti: "Sigara ya da puro içmem, sadece bir fotoğraftı." pic.twitter.com/YxXSU4MKhc — Buzz Spor (@buzzspor) May 4, 2022

***

Пожалуй, главный - ты не станешь динозавром, пока сам не захочешь им стать.

Анчелотти почти 63, но он свежее большинства тренеров Ла Лиги. Посмотрите на его "Реал" - он вдохнул жизнь в команду, которая год назад задыхалась, как выброшенная на берег рыба.

"Реалу" Зидана не хватало идей, свежести, куража; он мучился и страдал. Анчелотти взяли стабилизировать обстановку и подготовить почву для нового модного и непременного очень дорогого специалиста - таков был план. А в итоге?

Vinicius Jr has had an incredible season at 21 pic.twitter.com/Bm7XxRAFc5 — Lingardinho (@lingardinhoo14) May 25, 2022

Бензема провел лучший сезон в жизни и, учитывая изменившиеся правила, почти наверняка возьмет Золотой мяч; Модрич даже в 36 лет доминирует в Ла Лиге; Винисиус из парня, который "играет против нас", превратился в главного вундеркинда Европы.

Случайности неслучайны - тем более, у Анчелотти. "Реал"-2022 очень похож на "Милан" нулевых. Те же престарелые "сенаторы", такой же вундеркинд-бразилец (Кака - Винисиус), тот же лучший форвард мира на острие (Шевченко - Бензема). Даже ставка на выигранные эпизоды вместо затяжного доминирования сохранилась.

Между этими командами 20 лет, в которые человечество поместило революцию смартфонов, пандемию, десяток бессмысленных войн и даже Грету Тунберг, но кое-что осталось прежним.

***

"Мои отношения с игроками такие же, какими были 20 лет назад. Они для меня друзья; я со своими друзьями каждый день. Игрок - это человек, играющий футбол. Большинство называет их футболистами, но, прежде всего, это мужчины. Сажая кого-то на скамейку, я всегда говорю, что сажаю игрока, но не человека. Это о профессионализме и уважении. Если у вас есть то и другое - вы будете иметь успех", - объясняет Карло.

Тимбилдинг - его третья суперсила, которая выручает даже там, где по книжке шансов никаких нет.

Два последних крупных трансфера "Реала" - Лука Йович и Эден Азар - потянули на 178 млн евро. Кто-то знает, зачем они вообще в Мадриде?

Параллельно целая группа талантов из "Кастильи" - Эдегор, Хакими, Маркос Льоренте, Регилон, де Томас - ушли и дают результат в других клубах.

Добавьте сюда гигантский контракт Бэйла, которого Перес почему-то не отпустил в Китай; идиотскую историю с Суперлигой - по сути, кроме подписания Алабы у менеджмента "Реала" не было ни единого крупного успеха лет за 5. Анчелотти звали не в кресло, а на электрический стул.

И что он говорит? Он хочет остаться на нем до 80 лет!

***

Шутит, конечно, однако эффект Папы Карло уже необратим - как бы ни закончился финал ЛЧ.

MARCA: The average age of Real Madrid’s midfield against Mallorca (Valverde - Camavinga - Asensio) was 22 years old, 10 years less than the regular midfield trio of Modric - Casemiro - Kroos who have an average age of 32 years old. pic.twitter.com/1BCnLFx9zx — Real Madrid News (@onlyrmcfnews) September 23, 2021

Модрич и Бензема - гении на закате; вы присмотритесь внимательно к Винисиусу, Родриго, Камавинге, Милитао. Эти парни - будущее Мадрида.

Мбаппе не перешел? Не беда, они потащат команду и сами. Впервые после ухода Роналду "Реал" смотрит вперед без страха; он больше не безнадежно стар и не шарахается от Зидана к Зидану. У него появилась стратегия - отсюда и новый контракт для Себальоса, и приглашение Чуамени. Вероятно, придут и другие топы - таланты, не звезды.

Когда год назад Карло Анчелотти возвращался в "Реал", его назвали Человеком эпохи Возрождения, намекая, что карьеру он начал чуть ли не во времена Микеланджело и Рафаэля.

Никто еще не догадывался, что назначение пенсионера даст толчок возрождению, а может и переосмыслению всего "Реала". Главное теперь, чтобы Перес все не испортил.