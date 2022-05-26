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Предсказуемо. В Реале назвали лучшего футболиста сезона

Испания
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Без неожиданностей

Предсказуемо. В Реале назвали лучшего футболиста сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" назвал лучшего игрока уходящего сезона, и им, предсказуемо стал 34-летний французский нападающий Карим Бензема.

"Я очень горд. Это был отличный сезон для меня в плане голов, ассистов и трофеев, и я очень счастлив", - сказал Бензема.

В сезоне 2021/22 француз забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за королевский клуб во всех турнирах. В футболке сливочных в этом сезоне он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

Напомним, уже в эту субботу, 28 мая, "Реал" сыграет против "Ливерпуля" в решающем матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Реал Мадрид

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