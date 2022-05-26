Лучший сезон Лунина в Реале и переходный год для Барселоны. Подводим итоги Ла Лиги-2021/22

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Подкасты UA-Футбол продолжают подводить итоги европейского сезона. После АПЛ мы решили поговорить о Ла Лиге. Лучший сезон Андрея Лунина в мадридском "Реале", переходный год для каталонской "Барселоны" Хави Эрнандеса, дела украинцев в Сегунде и многие другие темы – обсудили Александр Рыженко и Роман Синчук.

00:25 – что можно в целом сказать о сезоне?

02:08 – долго говорим о чемпионстве "Реала";

11:44 – самый успешный сезон Лунина в "Реале";

20:22 – переходный сезон "Барселоны";

28:30 – проблемы с самоидентификацией "Атлетико";

33:59 – "Севилья", "Бетис", "Сосьедад", "Вильярреал";

37:53 – как дела у Зозули, Василия Кравца и Милованова;

42:17 – "Реал" взял в аренду игрока "Шахтера". Что он показал за два месяца?

44:08 – сорванный переход Мбаппе в "Реал" и возможный трансфер "Левандовского" в "Барсу";