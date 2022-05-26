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СМИ: Андрей Лунин попал в сферу интересов Вильярреала
Там он точно будет играть чаще
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У Андрея Лунина появился новый вариант для продолжения карьеры. Об этом передает Okdiario.
По информации источника, украинским кипером интересуется "Вильярреал". У "желтой субмарины" огромные проблемы на вратарской линии, поскольку ни Рульи, ни Асенхо в прошедшем сезоне не впечатлили.
Лунин готов покинуть "Реал" из-за отсутствия игровых минут, и мадридцы могут пойти ему навстречу "Сливочные" готовы отпустить украинца в аренду, либо же продать, но сохранив опцию обратного выкупа.
На счету Лунина в сезоне четыре матча и четыре пропущенных гола.
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