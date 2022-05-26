СМИ: Андрей Лунин попал в сферу интересов Вильярреала

У Андрея Лунина появился новый вариант для продолжения карьеры. Об этом передает Okdiario.

По информации источника, украинским кипером интересуется "Вильярреал". У "желтой субмарины" огромные проблемы на вратарской линии, поскольку ни Рульи, ни Асенхо в прошедшем сезоне не впечатлили.

Лунин готов покинуть "Реал" из-за отсутствия игровых минут, и мадридцы могут пойти ему навстречу "Сливочные" готовы отпустить украинца в аренду, либо же продать, но сохранив опцию обратного выкупа.

На счету Лунина в сезоне четыре матча и четыре пропущенных гола.