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Барселона участвовала в 15 из 20 самых просматриваемых матчей Ла Лиги

Испания
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Барселона участвовала в 15 из 20 самых просматриваемых матчей Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" была участником всех 5 самых просматриваемых матчей Ла Лиги прошедшего сезона, сообщает Diario Sport со ссылкой на исследование Geca. Болельщики следили за противостояниями с "Реалом", "Севильей" и "Валенсией".

Сообщается, что класико с "Реалом" – самые просматриваемые поединки Ла Лиги прошедшего сезона. За ними в списке домашние игры с "Севильей", "Валенсией" и выезд в гости к команде Лопетеги.

Также отмечается, что в целом у каналов-трансляторов Ла Лиги выросли показатели в прошлом сезоне. В некоторых случая рост составил 26%.

"Барселона" завершила сезон на 2 месте, уступив "Реалу" в чемпионской гонке 13 очков.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
sport.es

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