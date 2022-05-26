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Барселона участвовала в 15 из 20 самых просматриваемых матчей Ла Лиги
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" была участником всех 5 самых просматриваемых матчей Ла Лиги прошедшего сезона, сообщает Diario Sport со ссылкой на исследование Geca. Болельщики следили за противостояниями с "Реалом", "Севильей" и "Валенсией".
Сообщается, что класико с "Реалом" – самые просматриваемые поединки Ла Лиги прошедшего сезона. За ними в списке домашние игры с "Севильей", "Валенсией" и выезд в гости к команде Лопетеги.
Также отмечается, что в целом у каналов-трансляторов Ла Лиги выросли показатели в прошлом сезоне. В некоторых случая рост составил 26%.
"Барселона" завершила сезон на 2 месте, уступив "Реалу" в чемпионской гонке 13 очков.
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