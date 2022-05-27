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Барселона продлит контракт с ветераном
Дани Алвес планирует продолжать свои выступления
Дани Алвес
"Барселона" продлит контракт с Дани Алвесом. Игрок и клуб близки к подписанию нового соглашения. Об этом сообщает издание UOL Esporte.
Отметим, что действующий контракт Алвеса с "Барселоной" истекает через месяц.
Однако, 39-летний бразилец планирует продолжить свою карьеру, ведь стремится попасть в состав сборной на ЧМ-2022 в Катаре.
В нынешнем сезоне Алвес сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.
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Источник:UOL Esporte
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