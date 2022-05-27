  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона продлит контракт с ветераном
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона продлит контракт с ветераном

Испания
(1 голосов)

Дани Алвес планирует продолжать свои выступления

Барселона продлит контракт с ветераном

Дани Алвес

Новина українською

"Барселона" продлит контракт с Дани Алвесом. Игрок и клуб близки к подписанию нового соглашения. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

Отметим, что действующий контракт Алвеса с "Барселоной" истекает через месяц.

Однако, 39-летний бразилец планирует продолжить свою карьеру, ведь стремится попасть в состав сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Алвес сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Дани Алвес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UOL Esporte

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде