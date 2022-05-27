Барселона продлит контракт с ветераном

"Барселона" продлит контракт с Дани Алвесом. Игрок и клуб близки к подписанию нового соглашения. Об этом сообщает издание UOL Esporte.

Отметим, что действующий контракт Алвеса с "Барселоной" истекает через месяц.

Однако, 39-летний бразилец планирует продолжить свою карьеру, ведь стремится попасть в состав сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Алвес сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.