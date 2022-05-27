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Анчелотти о финалах ЛЧ: Мы проиграли тот, в котором играли лучше всего – Ливерпулю в 2005
Возможность для реванша завтра будет у многих и по обе стороны
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в преддверии противостояния с "Ливерпулем" вспомнил о своих финалах Лиги чемпионов.
Финал 28 мая станет пятым в карьере для Анчелотти. До этого он дважды выигрывал Лигу чемпионов с "Миланом" и один раз с "Реалом". В 2005 году в легендарном Стамбульском финале "россонери" под руководством Карло уступили "Ливерпулю".
"У меня сохранились хорошие воспоминания о всех моих финалах.
Мы проиграли тот, в котором играли лучше всего, – "Ливерпулю" в 2005-м. Но я не буду говорить своим футболистам, что для победы надо сыграть плохо (смеется).
У нас было время качественно подготовиться, думаю, мы подходим к игре в хорошем состоянии.
Уверен, мы отдадим все силы, но я не уверен, хватит ли этого для победы, однако шансов это нам добавит", – приводит слова Карло Marca.
Матч начнется завтра, 28 мая, в 22:00.
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