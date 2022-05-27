Куртуа: Когда Реал доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.

Куртуа уже играл против "Реала" в финале. В легендарной встрече команда Анчелотти обыграла мадридский "Атлетико".

"Восемь лет назад я сыграл в своем первом финале Лиги чемпионов. Тогда я не выиграл, но надеюсь сделать это завтра.

"Ливерпуль" играл в финале с "Реалом" в 2018-м, сейчас все по-другому.

Мы знаем, что когда "Реал" доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне", – сказал голкипер "Мадрида".

Финал Лиги чемпионов пройдет завтра, 28 мая. Матч начнется в 22:00.