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Куртуа: Когда Реал доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне
Бельгиец знает каково упускать победу на последних секундах против "Реала"
Фото: twitter.com/realmadrid
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов.
Куртуа уже играл против "Реала" в финале. В легендарной встрече команда Анчелотти обыграла мадридский "Атлетико".
"Восемь лет назад я сыграл в своем первом финале Лиги чемпионов. Тогда я не выиграл, но надеюсь сделать это завтра.
"Ливерпуль" играл в финале с "Реалом" в 2018-м, сейчас все по-другому.
Мы знаем, что когда "Реал" доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне", – сказал голкипер "Мадрида".
Финал Лиги чемпионов пройдет завтра, 28 мая. Матч начнется в 22:00.
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