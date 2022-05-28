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Анчелотти: Смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности. Сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м
Ждем великий матч
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями перед финалом Лиги чемпионов с "Ливерпулем". "
"Я продолжаю получать удовольствие от происходящего, как ради клуба, так и ради игроков. Сейчас я счастлив, очень спокоен.
Знаю, что завтра вечером будет немного беспокойно, но я смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности.
Наверное, сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м. Потому что тот финал в Лиссабоне ("Реал" обыграл "Атлетико" 4:1) стал ключом ко всем успехам "Реала" последних лет", – сказал тренер мадридского клуба.
Финал пройдет завтра, 28 мая. Матч начнется в 22:00.
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