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Барселона интересуется защитником Манчестер Юнайтед

Испания
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Капитан "красных дьяволов" может продолжить карьеру в Ла лиге

Барселона интересуется защитником Манчестер Юнайтед

Харри Магуайр

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр попал в сферу интересов "Барселоны".

Испанский клуб рассматривает вариант подписания контракта с английским защитником в летнее межсезонье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Магуайр сыграл 37 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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