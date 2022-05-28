Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона интересуется защитником Манчестер Юнайтед
Капитан "красных дьяволов" может продолжить карьеру в Ла лиге
Харри Магуайр
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр попал в сферу интересов "Барселоны".
Испанский клуб рассматривает вариант подписания контракта с английским защитником в летнее межсезонье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Магуайр сыграл 37 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фабрицио Романо
Популярное сейчас
- Пентагон рассказал, за счет каких факторов Россия продвигаются на Донбассе
- Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов
- Шольц выступил за отправку немецкого оружия непосредственно на фронт в Украину
- Реал готов отдать больше 100 миллионов евро за нападающего Милана
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Новости по теме
- 01:21 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 10.01.2022
- 12:30 Зарубежные Манчестер Сити снова будет чемпионом? Чего ожидать от нового сезона АПЛ
- 18:17 Зарубежные Барселона без мяча на Камп Ноу, личный драмкружок Рамоса и Магуайр в MMA. Аудиомнение #51
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet