Одной легендой меньше: Реал покинул пятикратный победитель ЛЧ

Левый защитник "Реала" Марсело после выигранного финала ЛЧ-2022 объявил прессе, что новый сезон начнет в другом клубе.

"Эмоции зашкаливают, ведь это был мой последний матч в "Реале". Но я очень счастлив. Это не печальный день - наоборот, я ухожу с радостью. В Мадриде я сделал все, что должен был. Я провел 15 с половиной лет в лучшем клубе мира", - цитирует бразильца Marca.

34-летний Марсело выступал за "Реал" с 2007 года и суммарно провел за клуб 545 матчей, забив 38 голов. Со "Сливочными" латераль 5 раз выиграл ЛЧ, 6 раз - Ла Лигу и дважды - Кубок Испании, не считая других трофеев.

Весь финал ЛЧ-2022 Марсело провел на скамейке, как и большую часть сезона-2021/22 - конкуренцию у постаревшего бразильца выиграл Ферлан Менди.