Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич: У меня теперь уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, в будущем будут еще
И в 36 не хочет останавливаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал победу в Лиге чемпионов:
“Игроки чувствуют эту футболку и эту эмблему, что для нас означает каждая игра, каждая тренировка… Мы любим этот клуб. Вот почему мы так много успехов и хороших результатов.
У меня теперь уже пять титулов Лиги чемпионов. Надеюсь, в будущем будут еще”, – сказал Модрич.
Отметим, что для 36-летнего Луки этот трофей стал 20-м в его карьере в Реале.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Одной легендой меньше: Реал покинул пятикратный победитель ЛЧ
- Оккупанты переносят командные пункты вглубь россии, боясь американских MLRS
- Клопп: Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой
- Стать Каримом Бензема: бандитский район, отказ Фергюсону и вызов ветеранам
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
Новости по теме
- 10:30 Зарубежные Тренер эпохи Возрождения: Анчелотти взяли стабилизировать ситуацию, а он вдохнул в Реал новую жизнь
- 14:57 Зарубежные Модрич потроллил Мбаппе, отвечая на вопрос о своем контракте с Реалом
- 15:34 Зарубежные Не стреляйте в пианиста, ПСЖ направляется в басню, Пересу лучше помолчать: пять выводов из решения Килиана Мбаппе
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet