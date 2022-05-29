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Модрич: У меня теперь уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, в будущем будут еще

Испания
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И в 36 не хочет останавливаться

Модрич: У меня теперь уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, в будущем будут еще

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал победу в Лиге чемпионов:

“Игроки чувствуют эту футболку и эту эмблему, что для нас означает каждая игра, каждая тренировка… Мы любим этот клуб. Вот почему мы так много успехов и хороших результатов.

У меня теперь уже пять титулов Лиги чемпионов. Надеюсь, в будущем будут еще”, – сказал Модрич.

Отметим, что для 36-летнего Луки этот трофей стал 20-м в его карьере в Реале.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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