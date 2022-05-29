Модрич: У меня теперь уже 5 титулов ЛЧ. Надеюсь, в будущем будут еще

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал победу в Лиге чемпионов:

“Игроки чувствуют эту футболку и эту эмблему, что для нас означает каждая игра, каждая тренировка… Мы любим этот клуб. Вот почему мы так много успехов и хороших результатов.

У меня теперь уже пять титулов Лиги чемпионов. Надеюсь, в будущем будут еще”, – сказал Модрич.