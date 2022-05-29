Фабрицио Романо: Лука Модрич продлил контракт с Реалом

Инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продлил контракт с клубом еще на год – до лета 2023. Как сообщается, устная договоренность между сторонами была достигнута уже давно:

Beautiful news for Real Madrid during the celebrations: Luka Modrić has signed a new contract until June 2023, here we go! ????⚪️ #Modric



Full verbal agreement was reached two months ago - so it’s now also signed and completed. Official statement pending.



Luka se queda. ???????????? pic.twitter.com/C3HayEwql3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2022

"Отличные новости для "Реала Мадрид" во время празднований: Лука Модрич подписал новый контракт до июня 2023. Полная устная договоренность была достигнута еще два месяца назад – так что сейчас она уже подписана и завершена. Официальное объявление случится в скором времени".