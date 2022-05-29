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Фабрицио Романо: Лука Модрич продлил контракт с Реалом

Испания
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Еще год игры хорвата за мадридский клуб

Фабрицио Романо: Лука Модрич продлил контракт с Реалом

Фото: Al Jazeera

UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продлил контракт с клубом еще на год – до лета 2023. Как сообщается, устная договоренность между сторонами была достигнута уже давно:

"Отличные новости для "Реала Мадрид" во время празднований: Лука Модрич подписал новый контракт до июня 2023. Полная устная договоренность была достигнута еще два месяца назад – так что сейчас она уже подписана и завершена. Официальное объявление случится в скором времени".

Прошлой ночью Лука Модрич выиграл свой пятый трофей Лиги Чемпионов с "Реалом". Ранее об уходе из клуба объявил другой пятикратный победитель ЛЧ – Марсело.

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В статье: Лука Модрич Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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