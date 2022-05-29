Внимательно ли вы следили за Ла Лигой в сезоне 2021/22? Квиз

Неделю назад завершилась Ла Лига 2021/22. Победителем турнира стал мадридский "Реал", оформивший свое чемпионство досрочно. Кризисная "Барселона" финишировала второй, а "Бетису" так и не удалось прыгнуть выше головы и завоевать путевку в Лигу Чемпионов.

Сегодня мы предлагаем освежить в памяти Ла Лигу 2021/22, пройдя наш тест.