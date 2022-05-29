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Внимательно ли вы следили за Ла Лигой в сезоне 2021/22? Квиз

Испания
(1 голосов)

Хватит ли трех минут?

Внимательно ли вы следили за Ла Лигой в сезоне 2021/22? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад завершилась Ла Лига 2021/22. Победителем турнира стал мадридский "Реал", оформивший свое чемпионство досрочно. Кризисная "Барселона" финишировала второй, а "Бетису" так и не удалось прыгнуть выше головы и завоевать путевку в Лигу Чемпионов.

Сегодня мы предлагаем освежить в памяти Ла Лигу 2021/22, пройдя наш тест.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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