Испания
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Внимательно ли вы следили за Ла Лигой в сезоне 2021/22? Квиз
Хватит ли трех минут?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад завершилась Ла Лига 2021/22. Победителем турнира стал мадридский "Реал", оформивший свое чемпионство досрочно. Кризисная "Барселона" финишировала второй, а "Бетису" так и не удалось прыгнуть выше головы и завоевать путевку в Лигу Чемпионов.
Сегодня мы предлагаем освежить в памяти Ла Лигу 2021/22, пройдя наш тест.
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