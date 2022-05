Фабрицио Романо: Реал продлит контракт с Винисиусом на 6 лет

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор скоро получит предложение клуба о продлении контракта, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Именно форвард забил победный гол испанского клуба в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Винисиус Жуниор вскоре получит официальное предложение контракта от "Реала Мадрид": условия новой сделки будут обсуждаться, контракт до 2028".

Vinícius Júnior will soon receive the official contract proposal from Real Madrid: new deal will be ready to be discussed, valid until 2028 ⚪️???????? #RealMadrid



“I don't want to stop here, I want to keep winning much more and keep making history with Real Madrid”, Vini said. pic.twitter.com/dXE76skfAL