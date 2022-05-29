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Фабрицио Романо: Реал продлит контракт с Винисиусом на 6 лет

Испания
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Автор победного гола в финале ЛЧ будет играть в Мадриде до 2028 года

Фабрицио Романо: Реал продлит контракт с Винисиусом на 6 лет

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор скоро получит предложение клуба о продлении контракта, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Именно форвард забил победный гол испанского клуба в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Винисиус Жуниор вскоре получит официальное предложение контракта от "Реала Мадрид": условия новой сделки будут обсуждаться, контракт до 2028".

Текущий договор Винисиуса с клубом действителен до лета 2024 года. Игрок перешел в "Реал" в июле 2018, за 4 года он сыграл за "Мадрид" 170 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 43 ассиста.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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