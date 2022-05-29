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Фабрицио Романо: Реал продлит контракт с Винисиусом на 6 лет
Автор победного гола в финале ЛЧ будет играть в Мадриде до 2028 года
Фото: CBS Sports
Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор скоро получит предложение клуба о продлении контракта, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Именно форвард забил победный гол испанского клуба в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
"Винисиус Жуниор вскоре получит официальное предложение контракта от "Реала Мадрид": условия новой сделки будут обсуждаться, контракт до 2028".
Vinícius Júnior will soon receive the official contract proposal from Real Madrid: new deal will be ready to be discussed, valid until 2028 ⚪️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022
“I don't want to stop here, I want to keep winning much more and keep making history with Real Madrid”, Vini said. pic.twitter.com/dXE76skfAL
Текущий договор Винисиуса с клубом действителен до лета 2024 года. Игрок перешел в "Реал" в июле 2018, за 4 года он сыграл за "Мадрид" 170 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 43 ассиста.
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