  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал вскоре объявит о трансфере защитника Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал вскоре объявит о трансфере защитника Челси

Испания
(1 голосов)

Немецкий защитник станет первым новичком мадридского клуба в летнее межсезонье

Реал вскоре объявит о трансфере защитника Челси

Антонио Рюдигер

Новина українською

"Реал" в ближайшее время объявит о переходе защитника "Челси" Антонио Рюдигера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, немецкий защитник еще несколько недель назад прошел медобследование. Стороны согласовали контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 47 матчей за "Челси", в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha_lv (Львів)
30.05.2022 в 11:14
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде