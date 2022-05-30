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Реал вскоре объявит о трансфере защитника Челси
Немецкий защитник станет первым новичком мадридского клуба в летнее межсезонье
Антонио Рюдигер
"Реал" в ближайшее время объявит о переходе защитника "Челси" Антонио Рюдигера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Как сообщает инсайдер, немецкий защитник еще несколько недель назад прошел медобследование. Стороны согласовали контракт до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 47 матчей за "Челси", в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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Источник:Фабрицио Романо
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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
30.05.2022 в 11:14
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