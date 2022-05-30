Реал вскоре объявит о трансфере защитника Челси

"Реал" в ближайшее время объявит о переходе защитника "Челси" Антонио Рюдигера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, немецкий защитник еще несколько недель назад прошел медобследование. Стороны согласовали контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 47 матчей за "Челси", в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.