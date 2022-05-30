"Реалу нельзя сказать нет, хотя есть исключения". Иско попрощался с Реалом, вспомнив о Мбаппе

Сразу после финала Лиги Чемпионов, мадридский "Реал" покинул один из ключевых игроков поколения Марсело. Но это не единственная потеря "сливочных".

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После девяти лет в клубе в качестве свободного агента уходит Иско. Его контракт также завершился и он написал специальный пост в социальных сетях о своем уходе и благодарности клубу.

При этом, в своей публикации он упомянул о Мбаппе, который не так давно отказался от "Реала", продлив контракт с "ПСЖ".

"В 2013-м я договорился с другой командой, но "Реал" постучался в мою дверь. "Реалу" нельзя сказать нет, хотя есть исключения", - написал Иско, прикрепив эмодзи черепашки. Напомним, что многие сравнивают Килиана с Черепашками-ниндзя из популярного мультфильма.

За девять лет в "Реале" Иско в сумме отыграл 353 матча и завоевал 19 трофеев, в том числе пять кубков ЛЧ.