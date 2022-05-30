  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Реалу нельзя сказать нет, хотя есть исключения". Иско попрощался с Реалом, вспомнив о Мбаппе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Реалу нельзя сказать нет, хотя есть исключения". Иско попрощался с Реалом, вспомнив о Мбаппе

Испания
(1 голосов)

В последние годы не был основным

"Реалу нельзя сказать нет, хотя есть исключения". Иско попрощался с Реалом, вспомнив о Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сразу после финала Лиги Чемпионов, мадридский "Реал" покинул один из ключевых игроков поколения Марсело. Но это не единственная потеря "сливочных".

Читайте такжеОдной легендой меньше: Реал покинул пятикратный победитель ЛЧ

После девяти лет в клубе в качестве свободного агента уходит Иско. Его контракт также завершился и он написал специальный пост в социальных сетях о своем уходе и благодарности клубу.

При этом, в своей публикации он упомянул о Мбаппе, который не так давно отказался от "Реала", продлив контракт с "ПСЖ".

"В 2013-м я договорился с другой командой, но "Реал" постучался в мою дверь. "Реалу" нельзя сказать нет, хотя есть исключения", - написал Иско, прикрепив эмодзи черепашки. Напомним, что многие сравнивают Килиана с Черепашками-ниндзя из популярного мультфильма.

За девять лет в "Реале" Иско в сумме отыграл 353 матча и завоевал 19 трофеев, в том числе пять кубков ЛЧ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иско Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде