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"Реалу нельзя сказать нет, хотя есть исключения". Иско попрощался с Реалом, вспомнив о Мбаппе
В последние годы не был основным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу после финала Лиги Чемпионов, мадридский "Реал" покинул один из ключевых игроков поколения Марсело. Но это не единственная потеря "сливочных".
После девяти лет в клубе в качестве свободного агента уходит Иско. Его контракт также завершился и он написал специальный пост в социальных сетях о своем уходе и благодарности клубу.
При этом, в своей публикации он упомянул о Мбаппе, который не так давно отказался от "Реала", продлив контракт с "ПСЖ".
"В 2013-м я договорился с другой командой, но "Реал" постучался в мою дверь. "Реалу" нельзя сказать нет, хотя есть исключения", - написал Иско, прикрепив эмодзи черепашки. Напомним, что многие сравнивают Килиана с Черепашками-ниндзя из популярного мультфильма.
За девять лет в "Реале" Иско в сумме отыграл 353 матча и завоевал 19 трофеев, в том числе пять кубков ЛЧ.
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