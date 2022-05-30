Днепр-1 определился с приоритетным местом проведения еврокубковых матчей

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол рассказал, где днепряне могут проводить матчи еврокубков.

"Будем искать варианты и находить стадионы, где сможем проводить еврокубки. Наиболее реальный вариант? Польша. Там большое количество наших болельщиков.

Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди. Будем искать локацию, где мы сможем привлечь болельщиков", - заявил Русол.

По итогам досрочно завершенного сезона "Днепр-1" занял третье место. Они будут играть в квалификации Лиги Европы.