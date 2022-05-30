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Днепр-1 определился с приоритетным местом проведения еврокубковых матчей

Испания
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Днепр-1 определился с приоритетным местом проведения еврокубковых матчей

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
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Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол рассказал, где днепряне могут проводить матчи еврокубков.

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"Будем искать варианты и находить стадионы, где сможем проводить еврокубки. Наиболее реальный вариант? Польша. Там большое количество наших болельщиков.

Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди. Будем искать локацию, где мы сможем привлечь болельщиков", - заявил Русол.

По итогам досрочно завершенного сезона "Днепр-1" занял третье место. Они будут играть в квалификации Лиги Европы.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1
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