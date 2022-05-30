  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия уволила президента после скандала. Он обозвал владельца клуба, игроков и город
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия уволила президента после скандала. Он обозвал владельца клуба, игроков и город

Испания
(1 голосов)

Анил Мурти теперь безработный

Валенсия уволила президента после скандала. Он обозвал владельца клуба, игроков и город

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Jose Segovia/NurPhoto

Новина українською

Анил Мурти больше не является президентом "Валенсии" и вообще уволен из клуба, сообщает официальный сайт "Летучих мышей".

Сингапурский функционер влип в громкий скандал в апреле, когда наговорил много грубостей о владельце "Валенсии" Питере Лиме, городских властях, а лидера команды Карлоса Солера обещал "убить с помощью прессы".

Имя нового президента назовут позже - пока его функции будет выполнять руководитель академии Шон Бай.

"Валенсия" заняла только 9-е место в минувшей Ла Лиге, но дошла до финала Кубка короля. Фанаты "Летучих мышей" вовсю требуют от Питера Лима продать клуб из-за постоянных неудач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Питер Лим Анил Мурти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Валенсия

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде