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Валенсия уволила президента после скандала. Он обозвал владельца клуба, игроков и город
Анил Мурти теперь безработный
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Jose Segovia/NurPhoto
Анил Мурти больше не является президентом "Валенсии" и вообще уволен из клуба, сообщает официальный сайт "Летучих мышей".
Сингапурский функционер влип в громкий скандал в апреле, когда наговорил много грубостей о владельце "Валенсии" Питере Лиме, городских властях, а лидера команды Карлоса Солера обещал "убить с помощью прессы".
Имя нового президента назовут позже - пока его функции будет выполнять руководитель академии Шон Бай.
"Валенсия" заняла только 9-е место в минувшей Ла Лиге, но дошла до финала Кубка короля. Фанаты "Летучих мышей" вовсю требуют от Питера Лима продать клуб из-за постоянных неудач.
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