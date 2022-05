Что будет с Луниным? Реал планирует подписать 18-летнего голкипера из США

Мадридский "Реал" планирует летом укрепить вратарскую позицию.

Инсайдер Фабрицио Романо передает, что Гэбриэл Слонина может пополнить состав действующего победителя ЛЧ. Никаких других деталей этого перехода не сообщается.

Exclusive: Real Madrid are preparing opening bid for talented goalkepeer Gabriel Slonina, born in 2004. ⭐️???????? #RealMadrid



Chicago Fire are waiting for the first proposal to arrive soon for USMNT goalkeeper. #MLS pic.twitter.com/gvEwOlxpaN