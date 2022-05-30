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Что будет с Луниным? Реал планирует подписать 18-летнего голкипера из США

Испания
(1 голосов)

На перспективу, но что с перспективами украинца?

Что будет с Луниным? Реал планирует подписать 18-летнего голкипера из США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" планирует летом укрепить вратарскую позицию.

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Инсайдер Фабрицио Романо передает, что Гэбриэл Слонина может пополнить состав действующего победителя ЛЧ. Никаких других деталей этого перехода не сообщается.

Слонина - 18-летний американец, цена которого на TransferMarkt равна трем миллионам. В составе "Чикаго" в этом сезоне он провел 14 матчей и пропустил 20 голов. Также отыграл две игры за молодежную сборную США.

Ранее сообщалось, что летом из "Реал" готов уйти Андрей Лунин.

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В статье: Реал (Мадрид) Габриэль Слонина
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Комментарии (3)
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Дoбрый (землянин)
30.05.2022 в 21:38
Мне вообще, как-то пох на Луню, будет он играть или не будет. Кто он вообще такой, шоб об ём базарить? Чего он добился, приехав в Испанию? Вечный лавочник? Да пошёл он нах.
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2022 в 20:04
Был вторым вратарем и не играл. Станет третьим и тоже играть не будет. Так что вообще не проблема.
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Artemanat (Кривой Рог)
30.05.2022 в 20:01
Уходить и играть
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