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Что будет с Луниным? Реал планирует подписать 18-летнего голкипера из США
На перспективу, но что с перспективами украинца?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" планирует летом укрепить вратарскую позицию.
Инсайдер Фабрицио Романо передает, что Гэбриэл Слонина может пополнить состав действующего победителя ЛЧ. Никаких других деталей этого перехода не сообщается.
Exclusive: Real Madrid are preparing opening bid for talented goalkepeer Gabriel Slonina, born in 2004. ⭐️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022
Chicago Fire are waiting for the first proposal to arrive soon for USMNT goalkeeper. #MLS pic.twitter.com/gvEwOlxpaN
Слонина - 18-летний американец, цена которого на TransferMarkt равна трем миллионам. В составе "Чикаго" в этом сезоне он провел 14 матчей и пропустил 20 голов. Также отыграл две игры за молодежную сборную США.
Ранее сообщалось, что летом из "Реал" готов
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