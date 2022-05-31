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У стадиона Атлетико сняли памятную табличку Тибо Куртуа
Кто-то сильно расстроился
Фото: twitter.com/realmadrid
Неизвестные убрали памятную табличку с именем Тибо Куртуа с территории стадиона "Ванда Метрополитано", сообщает Cadena SER.
В понедельник утром, 30 мая, президент "Атлетико" Энрике Сересо, отвечая на вопрос о Куртуа, сказал, что если кто-то хочет убрать табличку, то пусть "берет лопату и делает это".
Позже днем табличка действительно пропала. Причастные не найдены.
Напомним, что перед финалом Куртуа заявил, что финалы выигрывает "Реал" и теперь он на правильной стороне.
Бельгиец выступал за "Атлетико", когда мадридские команды встретились в финале Лиги чемпионов в 2014 году.
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