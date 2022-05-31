У стадиона Атлетико сняли памятную табличку Тибо Куртуа

Неизвестные убрали памятную табличку с именем Тибо Куртуа с территории стадиона "Ванда Метрополитано", сообщает Cadena SER.

В понедельник утром, 30 мая, президент "Атлетико" Энрике Сересо, отвечая на вопрос о Куртуа, сказал, что если кто-то хочет убрать табличку, то пусть "берет лопату и делает это".

Позже днем табличка действительно пропала. Причастные не найдены.

Напомним, что перед финалом Куртуа заявил, что финалы выигрывает "Реал" и теперь он на правильной стороне.

Бельгиец выступал за "Атлетико", когда мадридские команды встретились в финале Лиги чемпионов в 2014 году.