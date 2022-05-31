  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. У стадиона Атлетико сняли памятную табличку Тибо Куртуа
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У стадиона Атлетико сняли памятную табличку Тибо Куртуа

Испания
(1 голосов)

Кто-то сильно расстроился

У стадиона Атлетико сняли памятную табличку Тибо Куртуа

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Неизвестные убрали памятную табличку с именем Тибо Куртуа с территории стадиона "Ванда Метрополитано", сообщает Cadena SER.

В понедельник утром, 30 мая, президент "Атлетико" Энрике Сересо, отвечая на вопрос о Куртуа, сказал, что если кто-то хочет убрать табличку, то пусть "берет лопату и делает это".

Позже днем табличка действительно пропала. Причастные не найдены.

Напомним, что перед финалом Куртуа заявил, что финалы выигрывает "Реал" и теперь он на правильной стороне.

Бельгиец выступал за "Атлетико", когда мадридские команды встретились в финале Лиги чемпионов в 2014 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
cadenaser.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
31.05.2022 в 00:12
Негарно сказав
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
31.05.2022 в 00:10
Куртуа: 1 ЛЧ Атлетико: 0 ЛЧ
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде