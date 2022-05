Сумма может стать трехзначной. Реал в шаге от трансфера хавбека Монако

Мадридский "Реал" в скором времени должен оформить трансфер Орельена Чуамени из "Монако". Об этом передают иностранные СМИ.

Фабрицио Романо сообщает, что "сливочные" улучшили свое последнее предложение. Они готовы заплатить 80 миллионов, а также прописать 20 миллионов в виде бонусов. Стороны намеренны ударить по рукам в ближайшее время.

Real Madrid have improved their bid for Aurelién Tchouaméni. Proposal on the table for €80m plus add-ons, as Paris Saint-Germain were still trying and pushing. ⚪️???????? #transfers



Real and AS Monaco are in direct contact to reach full agreement as soon as possible.