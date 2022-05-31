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Сумма может стать трехзначной. Реал в шаге от трансфера хавбека Монако

Испания
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Не Мбаппе, но тоже неплохо

Сумма может стать трехзначной. Реал в шаге от трансфера хавбека Монако

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" в скором времени должен оформить трансфер Орельена Чуамени из "Монако". Об этом передают иностранные СМИ.

Фабрицио Романо сообщает, что "сливочные" улучшили свое последнее предложение. Они готовы заплатить 80 миллионов, а также прописать 20 миллионов в виде бонусов. Стороны намеренны ударить по рукам в ближайшее время.

"Реал" вел борьбу за Чуамени с двумя европейскими грандами - "ПСЖ" и "Ливерпулем". Контракт 22-летнего футболиста с "Монако" рассчитан еще на два года.

В прошедшей кампании Орельен провел 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Монако Орельен Чуамени
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