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Сумма может стать трехзначной. Реал в шаге от трансфера хавбека Монако
Не Мбаппе, но тоже неплохо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" в скором времени должен оформить трансфер Орельена Чуамени из "Монако". Об этом передают иностранные СМИ.
Фабрицио Романо сообщает, что "сливочные" улучшили свое последнее предложение. Они готовы заплатить 80 миллионов, а также прописать 20 миллионов в виде бонусов. Стороны намеренны ударить по рукам в ближайшее время.
Real Madrid have improved their bid for Aurelién Tchouaméni. Proposal on the table for €80m plus add-ons, as Paris Saint-Germain were still trying and pushing. ⚪️???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2022
Real and AS Monaco are in direct contact to reach full agreement as soon as possible.
"Реал" вел борьбу за Чуамени с двумя европейскими грандами - "ПСЖ" и "Ливерпулем". Контракт 22-летнего футболиста с "Монако" рассчитан еще на два года.
В прошедшей кампании Орельен провел 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.
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