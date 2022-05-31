Винисиус не первый успешный бразилец в Реале. Но их история в Белом Мадриде непростая

Гол Винисиуса Жуниора в Париже подчеркнул не только его незаурядный талант, но и то, как следует работать с одаренными ребятами из Бразилии. Когда Винни появился в "Реале" скептиков по поводу его перспектив было вволю. Даже когда нападающий начал демонстрировать высокий класс, его буллили за неумение завершать атаки. Теперь он способен ответить всем критикам – после блестящего сезона гол Винисиуса принес тринадцатый бриллиант в европейскую корону "Белого Мадрида". В истории "Реала" достижение питомца "Фламенго" можно считать уникальным. Чтобы объяснить, почему оно таковым является, стоит немного вспомнить историю бразильцев в "сливочном" клубе из столицы Испании и их решающие голы на международной арене.

Первый

Бразильцы не были еще трендом в футболе в тридцатые годы прошлого века, хотя в 1934 году чемпионом мира в составе сборной Италии стал натурализованный уроженец Сан-Паулу Амфилокио Гуаризи, а звезда Леонидаса уже сияла в полную силу. В Мадрид же попал участник чемпионата мира 1930-го года левый полузащитник (мог сыграть и полусреднего) Фернандо Рубенс Пасси Джудичелли. Из этих четырех частей его паспортных данных использовалась первая. В тот момент он успел поиграть не только на родине, но и в Италии, Швейцарии, Франции и Португалии. В конце 1935 Фернандо стал игроком даже не "Реала", а еще просто Мадрид ФК. Он вышел на поле "Чамартина" в матче против "Расинга" из Сантандера, который столичный клуб проиграл 2:4, чтобы больше никогда в нем не выступать. Бразилец рассорился с авторитетным тренером Пако Бру (выигрывал Кубок Испании с "Барселоной" и "Реалом", серебро Олимпиады 1920 года со сборной Испании) и покинул команду, чтобы успешно сыграть во Франции за "Антиб".

Настоящие звезды

Опыт с Фернандо надолго закрыл путь бразильцам в "Белый Мадрид". Тот стал мировым монстром, гегемоном в Европе. Но параллельно взорвалось "селесао", после чемпионата мира в Швеции 1958-го мода на бразильцев стала тотальной. Летом 1959 года к "Реалу" присоединились Диди и Канарио. Первого брал сам Сантьяго Бернабеу, ведь это была не просто большая звезда, но и лучший игрок шведского мундиаля, имевший безумный резонанс. На тот момент в команде кроме невероятного Альфредо Ди Стефано были Раймон Копа и Ференц Пушкаш. Каждый из них имел и лидерские качества, и особенно дирижерские. Однако француз и экс-венгр согласились подстроиться под аргентинским маэстро. Диди же должен был либо вести игру, либо терял весь свой шарм, и отношения с Ди Стефано у него не сложились. Так что из мегатрансфера "Черного принца" ничего не вышло, он даже не участвовал в матчах Кубка европейских Чемпионов. По завершению сезона Диди уехал в родной "Ботафого".

Читайте также Впервые в Париже. Каким был финал Ливерпуля и Реала 41 год назад

Канарио был креатурой нового наставника "Реала", парагвайца Мануэля Флейтаса Солича, выдающегося игрока и тренера. Ранее он возглавлял "Фламенго" и потому хорошо знал этого крайка, выступавшего за "Америку" из Рио-де-Жанейро. Он немного поиграл за сборную, однако на "золотой" чемпионат не имел шансов поехать, правый фланг закрывал Гарринча, а на подмене у него сидел Жоэл. Интересно, что Флейтас Солич сезон до конца не доработал, был уволен в апреле и очередной кубок европейских чемпионов в качестве тренера взял Мигель Муньом. Канарио прижился и присоединился к легендарной эре "Реала". Кроме главного трофея Европы он взял Межконтинентальный кубок, два чемпионства страны и Кубок Испании. Затем Канарио не захотел покидать Пиренеи и присоединился к "Сарагосе", чтобы превратиться в ее легенду – две победы в кубке Испании и трофей Кубка Ярмарка (прародитель Кубка УЕФА).

Каталонская звезда не сияет в Мадриде

Летом 1962 Канарио ушел из "Реала", а флаг Бразилии в "сливочном" клубе подхватил Эваристо Маседо. Масштаб звездности этого нападающего сейчас оценить нелегко, однако он являлся великим мастером. До сих пор Эваристо является единственным автором пяти голов в одном матче за сборную Бразилии (разгром Колумбии 5:0 в 1957 году на чемпионате Южной Америки). Если бы он не переехал в "Барселону", то точно был бы в заявке на чемпионат мира 1958, а так не суждено, из заграницы в "селесао" не брали. В столице Каталонии бразилец был незаменимым и любимцем публики. Смог выиграть все трофеи, кроме Кубка европейских чемпионов (проиграл в финале 1961 против "Бенфики"). Однако сделать это не удалось и в "Реале", куда он перешел из-за ссоры с руководством клуба (говорят, мадридцы подтолкнули игрока к этому очень денежному предложению). На пике своей карьеры Эваристо Маседо призвали взять испанский паспорт и играть за сборную. Он отказался. А в Мадриде его преследовали травмы и звездный статус растаял, что заставило вернуться домой, что тоже не помогло. Впоследствии этот дядя еще почти 40 лет тренировался на родине.

Hoy cumple 87 años @evaristo_macedo. El delantero brasileño ficho proveniente del Barcelona y jugo en el Real Madrid las temporadas 62-63 y 63-64 hasta que retorno a su Brasil natal. pic.twitter.com/7k4tYJRsmW — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) June 22, 2020

На нем история бразильцев в "Реале" прервалась на целых 27 лет. Мода на аргентинцев, оставленная Ди Стефано, благополучно жила, а вот тропических игроков не звали в Мадрид.

Возвращение самбы

Лишь летом 1991-го "Реал" снова взял бразильца. На этот раз центрального защитника, игрока "Селесао" Рикардо "Шерифа" Рочу. Тот без нареканий отыграл два сезона, но и клуб, и футболист ожидали друг от друга большего, чем получили. Роча покинул клуб и в 1994-м стал чемпионом мира (травмировался в первом же матче, но получил медаль). На смену ему пришел левый латераль Клаудемир Витор, чьим преемником в "Сан-Пауло" станет Кафу. Для Витора все закончилось тремя играми. За свои неудачи он уже в составе "Васко да Гамы" попытался отомстить мадридцам в матче за Межконтинентальный кубок 1998-го года и не смог, клуб из Рио проиграл 1:2.

Дальнейшая бразильская история в "Реале" уже слишком хорошо известна. Роберто Карлос, Савио, Роналдо, Робиньо, Кака – это только самые громкие имена. Также еще четверо нынешних игроков, из которых Винни, Родриго и Милитао – являются будущим, а Марсело уже прошлым, славным прошлым белого клуба. С 1992 года только в двух сезонах с 1995 по 1997 в "Реале" обязательно были бразильские игроки.

Большие голы под сиянием созвездия Южного Креста

Несмотря на большое количество бразильцев в истории мадридского "Реала", их голы в титульных матчах явление относительно новое.

Можно таким считать прикосновение к мячу Жесиэла Жозе да Лимы по прозвищу Насса. Парень этот не то, что за "Реал" никогда не выступал, даже в Европе не играл. Однако в матче за Межконтинентальный кубок 1 декабря 1998 года в Токио он срезал мяч в свои ворота после прострела Роберто Карлоса. Так что, пусть и автогол, но полностью бразильский.

Через два года снова в поединке за Межконтинентальный кубок Роберто Карлос забил уже полноценный гол. Однако мадридцы тогда уступили "Боке Джуниорс" во главе с невероятным Карлосом Бьянки, 1:2.

В конце лета 2002 года Роберто Карлос забил наконец-то в победном матче за титул. "Реал" обыграл "Фейеноорд" и взял Суперкубок УЕФА, 3:1.

Под занавес того же 2002-го Роналдо "Феномен" отличился в матче за Межконтинентальный кубок против парагвайской "Олимпии", 2:0.

2014 год. В финале Лиги Чемпионов Марсело забил во втором экстра-тайме и "сливочные" одолели "Атлетико" 4:1.

Официальный сезон 2017/2018 мадридцы начинали в Скопье и взяли Суперкубок УЕФА, обыграв "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью со счетом 2:1. Первый гол в этом матче забил Касемиро.

Так что Винисиус на "Стад де Франс" стал первопроходцем. До него ни один бразилец не решал судьбу финала Лиги Чемпионов или КЕЧ. Никто из них также раньше не забивал полностью решающего гола в титульном международном официальном матче.

И снова уникальный Винни

Винисиус стал третьим бразильцем в истории главного клубного турнира Европы (Лига Чемпионов+Кубок европейских чемпионов), который забил решающий гол в финале и второй в нынешнем тысячелетии.

В 2006-м тоже на "Стад де Франс" победу "Барселоне" над "Арсеналом" принес удар Жулиано Белетти, 2:1.

Ранее победные голы забивали Жуари ("Порту" – "Бавария" 2:1, 1987), Жаир да Коста ("Интер" – "Бенфика" 1:0, 1965) и Жозе Альтафинни "Маццола" ("Милан" – "Бенфика2" 2:1, 1963) Последний, правда, тогда уже имел итальянский паспорт.

Всего одиннадцать бразильцев забивали в финалах, десять из них брали трофей в этих матчах. Единственный неудачник Лусио в 2002-м отличился в матче "Реал" – "Байер", когда его леверкузенцы уступили 1:2.