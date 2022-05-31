Гениальный бабник. Как живет и сколько зарабатывает Тибо Куртуа в Реале

Лучший голкипер Лиги чемпионов сезона 21/22 Тибо Куртуа не пропускает не только голы в свои ворота, но и юбки.

До начала карьеры в "Реале" Тибо отбил девушку у самого Кевина Де Брюйне. А потом множество раз наставлял рога жене, родившей ему двоих детишек. Сейчас бельгиец встречается с супермоделью из Израиля, и надолго ли все это?

Смотрите в новом видео от Константина Фолстена как живет гениальный вратарь и бабник Тибо Куртуа в Мадриде и сколько миллионов зарабатывает в "Реале".