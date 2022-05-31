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Азар: Золотой мяч на 99% уже у Карима
Сомнений нет
Фото: twitter.com/realmadrid
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар высказал свое мнение о фаворите в борьбе за Золотой мяч. "Он её заслужил", – приводит слова бельгийца о Кариме Marca.
"Думаю, равных ему нет. Де Брюйне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то Золотой мяч на 99% уже у Карима.
Конечно, никогда не знаешь, как распределятся голоса, однако я думаю, что награда достанется Кариму, потому что он ее заслужил", – заявил хавбек.
Напомним, что в этом году Золотой мяч будет вручаться по итогам прошедшего сезона. Претенденты будут названы 12 августа, а церемония награждения состоится 17 октября.
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