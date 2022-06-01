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Рафинья вряд ли перейдет в Барселону – Лидс остался в АПЛ

Испания
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Все ставки каталонцев были на вылет "Лидса"

Рафинья вряд ли перейдет в Барселону – Лидс остался в АПЛ

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

Переход нападающего "Лидса" Рафиньи в "Барселону" все менее вероятен, сообщает GSFN. "Павлины" просят за бразильца более 55 миллионов евро.

В случае вылета "Лидса" в чемпионшип, в контракте игрока активировался бы пункт об отступных в размере 25 миллионов евро, на что надеялись в Испании.

В минувшем сезоне Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 45 миллионов евро.

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В статье: Рафинья Барселона Лидс Юнайтед
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