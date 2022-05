Рафинья вряд ли перейдет в Барселону – Лидс остался в АПЛ

Переход нападающего "Лидса" Рафиньи в "Барселону" все менее вероятен, сообщает GSFN. "Павлины" просят за бразильца более 55 миллионов евро.

В случае вылета "Лидса" в чемпионшип, в контракте игрока активировался бы пункт об отступных в размере 25 миллионов евро, на что надеялись в Испании.

Raphinha to Barcelona is looking less likely. Leeds stayed up - no longer a €25m clause & Leeds are asking for €55m plus add-ons. (@relevo)