Эспаньол назначил нового тренера

"Эспаньола" объявил о назначении Диего Мартинеса на пост главного тренера команды.

41-летний испанский специалист заключил контракт с клубом на два сезона - до лета 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы испанца была "Гранада", которую он возглавлял с 2018 по 2021 годы. Под его руководством команда сумела подняться в Ла Лигу, а затем в первом же сезоне пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, где уступила "Манчестер Юнайтед" (0:2).

В сезоне-2021/22 "Эспаньол" занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 зачетных пункта в 38 матчах.