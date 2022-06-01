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Эспаньол назначил нового тренера

Испания
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До этого он возглавлял "Гранаду"

Эспаньол назначил нового тренера

Фото: rcdespanyol

Новина українською

"Эспаньола" объявил о назначении Диего Мартинеса на пост главного тренера команды.

41-летний испанский специалист заключил контракт с клубом на два сезона - до лета 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы испанца была "Гранада", которую он возглавлял с 2018 по 2021 годы. Под его руководством команда сумела подняться в Ла Лигу, а затем в первом же сезоне пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, где уступила "Манчестер Юнайтед" (0:2).

В сезоне-2021/22 "Эспаньол" занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 зачетных пункта в 38 матчах.

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В статье: Диего Мартинес Эспаньол (Барселона)
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Источник:
rcdespanyol

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