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Минус еще одна легенда. Валлийский гольфист покидает мадридский Реал

Испания
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Валлиец играл в Мадриде с 2013 года

Минус еще одна легенда. Валлийский гольфист покидает мадридский Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в своих социальных сетях объявил об уходе из испанского клуба.

"Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнёров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, которые меня поддерживали.

Я пришёл в "Реал" девять лет назад совсем молодым парнем, который хотел осуществить мечту в жизнь и играть за этот клуб. Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, играть на "Сантьяго Бернабеу", выигрывать титулы и быть часть чего-то великого.

Теперь я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью "Реала" и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня.

Я также хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, Хосе Анхеля Санчеса за предоставленную мне возможность играть за этот клуб. Вместе мы смогли создать несколько моментов, которые навсегда останутся в истории этого клуба и футбола", - написал Бэйл.

Напомним, 32-летний валлиец выступал за мадридский клуб с 2013 года. В футболке "сливочных" Гарет 3 раза выигрывал чемпионат Испании, по 1 разу - Кубок и Суперкубок страны, 5 раз Лигу чемпионов, 2 раза Суперкубок УЕФА и еще 4 раза Клубный чемпионат мира.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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