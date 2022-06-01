Минус еще одна легенда. Валлийский гольфист покидает мадридский Реал

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в своих социальных сетях объявил об уходе из испанского клуба.

"Я пишу это, чтобы поблагодарить всех партнёров по команде, прошлых и нынешних, а также тренеров, сотрудников клуба и болельщиков, которые меня поддерживали.

Я пришёл в "Реал" девять лет назад совсем молодым парнем, который хотел осуществить мечту в жизнь и играть за этот клуб. Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, играть на "Сантьяго Бернабеу", выигрывать титулы и быть часть чего-то великого.

Теперь я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно стала явью и даже больше. Быть частью "Реала" и достичь всего, что мы достигли, — невероятный опыт, и я никогда этого не забуду. Это было честью для меня.

Я также хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, Хосе Анхеля Санчеса за предоставленную мне возможность играть за этот клуб. Вместе мы смогли создать несколько моментов, которые навсегда останутся в истории этого клуба и футбола", - написал Бэйл.