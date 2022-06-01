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Моуриньо хотел бы пригласить де Пауля из Атлетико
Но трансфер маловероятен
Фото: twitter.com/rodridepaul
Сразу несколько итальянских команд заинтересованы в услугах полузащитника "Атлетико" Родриго де Пауля, сообщает AS. Игрока видят в своем составе "Рома", "Интер" и "Наполи".
Жозе хочет укрепить полузащиту на фоне ухода Генриха Мхитаряна в "Интер". "Нерадзурри" в то же время также заинтересованы в услугах аргентинского хавбека.
Отмечается, что переход вряд ли состоится, так как Симеоне удовлетворен игрой полузащитника в прошлом сезоне.
Де Пауль провел за "Атлетико" 48 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего аргентинца в 40 миллионов евро.
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