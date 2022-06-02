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Первый летний новичок. Рюдигер стал игроком мадридского Реала
Футболист перешел в испанский клуб бесплатно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Антонио Рюдигер стал игроком мадридского "Реала", сообщает пресс-служба испанцев.
29-летний футболист пришел в клуб в статусе свободного агента из лондонского "Челси". Защитник сборной Германии подписал со "сливочными" контракт на четыре сезона - до 2026 года.
Отметим, что Рюдигер стал первым новичком "Реала" в летнее трансферное окно. Официальная презентация Антонио состоится 20 июня. Сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 он провел 54 матча за "Челси" во всех турнирах, забил 5 мячей и выполнил 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.
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