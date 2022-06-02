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Первый летний новичок. Рюдигер стал игроком мадридского Реала

Испания
(1 голосов)

Футболист перешел в испанский клуб бесплатно

Первый летний новичок. Рюдигер стал игроком мадридского Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Антонио Рюдигер стал игроком мадридского "Реала", сообщает пресс-служба испанцев.

29-летний футболист пришел в клуб в статусе свободного агента из лондонского "Челси". Защитник сборной Германии подписал со "сливочными" контракт на четыре сезона - до 2026 года.

Отметим, что Рюдигер стал первым новичком "Реала" в летнее трансферное окно. Официальная презентация Антонио состоится 20 июня. Сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 он провел 54 матча за "Челси" во всех турнирах, забил 5 мячей и выполнил 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
02.06.2022 в 15:44
Отлично, бесплатно взяли основного защитника сборной Германии, дважды подряд входящего в сборную сезона в ЛЧ. Теперь в защите есть опции
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