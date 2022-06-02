Барселона назвала лучшего игрока сезона. Ему 19 лет

"Барселона" назвала лучшего футболиста прошедшего сезона.

Голосование проводилось среди болельщиков, большинство из которых выбрали 19-летнего Педри. Несмотря на несколько травм и лишь 22 игры в сезоне, юный и талантливый хавбек набрал 6721 голос (30.67%).

Следом за ним расположился центрбек Рональд Араухо (5941). Тройку закрыл Марк-Андре Штеген, после него оказались Гави и Усман Дембеле.

Напомним, что в прошедшем сезоне каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании и дошли до четвертьфинала Лиги Европы.