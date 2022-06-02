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Барселона назвала лучшего игрока сезона. Ему 19 лет
Юный талант продолжает сиять
Фото: Fútbol Club Barcelona
"Барселона" назвала лучшего футболиста прошедшего сезона.
Голосование проводилось среди болельщиков, большинство из которых выбрали 19-летнего Педри. Несмотря на несколько травм и лишь 22 игры в сезоне, юный и талантливый хавбек набрал 6721 голос (30.67%).
Our MVP ⚡ pic.twitter.com/6izRw0MiL1— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 2, 2022
Следом за ним расположился центрбек Рональд Араухо (5941). Тройку закрыл Марк-Андре Штеген, после него оказались Гави и Усман Дембеле.
Напомним, что в прошедшем сезоне каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании и дошли до четвертьфинала Лиги Европы.
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