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Барселона назвала лучшего игрока сезона. Ему 19 лет

Испания
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Юный талант продолжает сиять

Барселона назвала лучшего игрока сезона. Ему 19 лет

Фото: Fútbol Club Barcelona

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" назвала лучшего футболиста прошедшего сезона.

Голосование проводилось среди болельщиков, большинство из которых выбрали 19-летнего Педри. Несмотря на несколько травм и лишь 22 игры в сезоне, юный и талантливый хавбек набрал 6721 голос (30.67%).

Следом за ним расположился центрбек Рональд Араухо (5941). Тройку закрыл Марк-Андре Штеген, после него оказались Гави и Усман Дембеле.

Напомним, что в прошедшем сезоне каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании и дошли до четвертьфинала Лиги Европы.

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В статье: Барселона Педри
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