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Валенсия уволит главного тренера. Его место займет легенда Милана
Получится ли у итальянца в Испании?
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанская "Валенсия" готовится к смене тренера.
В ближайшие дни будет уволен наставник Хосе Бордалас. Об этом передает Фабрицио Романо. Он проработал с "летучими мышами" лишь год и девятое место в Ла Лиге плюс финал кубка руководством не впечатлило.
Valencia’s board decision has been made: José Bordalás will officially leave the club in the coming days, club statement expected very soon. ???? #Valencia— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2022
Gennaro Gattuso’s set to sign as new manager, final details to be sorted in the coming days.
Известно имя вероятного преемника. Речь идет о Дженнаро Гаттузо. Итальянский специалист год провел без работы и в ближайшие дни должны уладить все вопросы касательного нового клуба.
Ранее легендарный полузащитник полтора года тренировал "Милан" и "Наполи".
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