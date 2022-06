Валенсия уволит главного тренера. Его место займет легенда Милана

Испанская "Валенсия" готовится к смене тренера.

В ближайшие дни будет уволен наставник Хосе Бордалас. Об этом передает Фабрицио Романо. Он проработал с "летучими мышами" лишь год и девятое место в Ла Лиге плюс финал кубка руководством не впечатлило.

Valencia’s board decision has been made: José Bordalás will officially leave the club in the coming days, club statement expected very soon. ???? #Valencia



Gennaro Gattuso’s set to sign as new manager, final details to be sorted in the coming days.