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Валенсия уволит главного тренера. Его место займет легенда Милана

Испания
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Получится ли у итальянца в Испании?

Валенсия уволит главного тренера. Его место займет легенда Милана

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Испанская "Валенсия" готовится к смене тренера.

В ближайшие дни будет уволен наставник Хосе Бордалас. Об этом передает Фабрицио Романо. Он проработал с "летучими мышами" лишь год и девятое место в Ла Лиге плюс финал кубка руководством не впечатлило.

Известно имя вероятного преемника. Речь идет о Дженнаро Гаттузо. Итальянский специалист год провел без работы и в ближайшие дни должны уладить все вопросы касательного нового клуба.

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Ранее легендарный полузащитник полтора года тренировал "Милан" и "Наполи".

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В статье: Дженнаро Гаттузо Валенсия Хосе Бордалас
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