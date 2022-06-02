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Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании
Впереди только глыбы – Касильяс и Рамос
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Сборная Испании сыграла вничью с Португалией в рамках первого тура Лиги наций (1:1). Для хавбека Серджи Бускетса этот матч стал 134-м за национальную команду.
По количеству матчей он обогнал другую легенду "Барселоны" Хави Эрнандеса.
Four Barça players in Luis Enrique's starting eleven (@FerranTorres20, Gavi, @5sergiob and @JordiAlba).— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 2, 2022
Sergio Busquets surpasses Xavi and becomes the third most capped player (134) for @SeFutbol. https://t.co/JpdNoxhEsg
Второе место за экс-вратарем "Реала" Икером Касильясом (167), а впереди всех Серхио Рамос – 180 игр.
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