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Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании

Испания
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Впереди только глыбы – Касильяс и Рамос

Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Сборная Испании сыграла вничью с Португалией в рамках первого тура Лиги наций (1:1). Для хавбека Серджи Бускетса этот матч стал 134-м за национальную команду.

По количеству матчей он обогнал другую легенду "Барселоны" Хави Эрнандеса.

Второе место за экс-вратарем "Реала" Икером Касильясом (167), а впереди всех Серхио Рамос – 180 игр.

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В статье: Серхио Рамос Серхио Бускетс Испания Португалия Барселона Хави
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