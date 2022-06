Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании

Сборная Испании сыграла вничью с Португалией в рамках первого тура Лиги наций (1:1). Для хавбека Серджи Бускетса этот матч стал 134-м за национальную команду.

По количеству матчей он обогнал другую легенду "Барселоны" Хави Эрнандеса.

Four Barça players in Luis Enrique's starting eleven (@FerranTorres20, Gavi, @5sergiob and @JordiAlba).



Sergio Busquets surpasses Xavi and becomes the third most capped player (134) for @SeFutbol. https://t.co/JpdNoxhEsg