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Барселона показала новую домашнюю форму, посвященную Олимпиаде-1992
У каталонцев также изменился титульный партнер
Фото: fcbarcelona.com
Каталонская "Барселона" презентовала новую домашнюю форму на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.
Игровой комплект от Nike выполнен в трех цветах - темно-синем, голубом и гранатовом. На футболке нанесены вертикальные полосы. Новая форма приручена к 30-й годовщине летней Олимпиады-1992, которая прошла в Барселоне.
Стоит заметить, что у "блаугранас" сменился титульный партнер. Теперь на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.
Напомним, по итогам сезона Ла Лиги "Барселона" заняла второе место, а также дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира "Айнтрахту" (1:1, 2:3).
The new Barça kit for the 2022/23 season! ????❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022
Love it! ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022
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