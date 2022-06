Барселона показала новую домашнюю форму, посвященную Олимпиаде-1992

Каталонская "Барселона" презентовала новую домашнюю форму на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Игровой комплект от Nike выполнен в трех цветах - темно-синем, голубом и гранатовом. На футболке нанесены вертикальные полосы. Новая форма приручена к 30-й годовщине летней Олимпиады-1992, которая прошла в Барселоне.

Стоит заметить, что у "блаугранас" сменился титульный партнер. Теперь на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.

Напомним, по итогам сезона Ла Лиги "Барселона" заняла второе место, а также дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила будущему победителю турнира "Айнтрахту" (1:1, 2:3).

The new Barça kit for the 2022/23 season! ????❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU