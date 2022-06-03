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Ла Лига пожаловалась в УЕФА на Ювентус и Манчестер Сити
С "ПСЖ" фокус уже не прошел
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пожаловался в УЕФА на ещё два клуба, помимо "ПСЖ", – "Ювентус" и "Манчестер Сити". Глава Примеры считает, что эти клубы своей политикой нарушают правила и угрожают экосистеме футбола.
Тебас хочет защитить испанский и европейский футбол от конкуренции в неравных условиях.
Ранее сообщалось, что Ла Лига и Тебас собираются обратиться в УЕФА и суд после продления контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ".
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Источник:as.com
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