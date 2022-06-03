Ла Лига пожаловалась в УЕФА на Ювентус и Манчестер Сити

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пожаловался в УЕФА на ещё два клуба, помимо "ПСЖ", – "Ювентус" и "Манчестер Сити". Глава Примеры считает, что эти клубы своей политикой нарушают правила и угрожают экосистеме футбола.

Тебас хочет защитить испанский и европейский футбол от конкуренции в неравных условиях.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и Тебас собираются обратиться в УЕФА и суд после продления контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ".