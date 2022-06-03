  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига пожаловалась в УЕФА на Ювентус и Манчестер Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига пожаловалась в УЕФА на Ювентус и Манчестер Сити

Испания
(1 голосов)

С "ПСЖ" фокус уже не прошел

Ла Лига пожаловалась в УЕФА на Ювентус и Манчестер Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пожаловался в УЕФА на ещё два клуба, помимо "ПСЖ", – "Ювентус" и "Манчестер Сити". Глава Примеры считает, что эти клубы своей политикой нарушают правила и угрожают экосистеме футбола.

Тебас хочет защитить испанский и европейский футбол от конкуренции в неравных условиях.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и Тебас собираются обратиться в УЕФА и суд после продления контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Манчестер Сити Хавьер Тебас ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде