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Берселона пытается переманить вингера ПСЖ на правах свободного агента
Финансовое положение принуждает к таким действиям
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" собирается склонить вингера Анхеля ди Марию к переходу в клуб на правах свободного агента.
Аргентинец покинул "ПСЖ" по итогам сезона и сейчас близок к подписанию контракта с "Ювентусом". Однако, окончательное решение он еще не принял, поэтому каталонцы попытаются переманить его к себе.
Финансовое положение вынуждает руководство "Барсы" делать ставку на бесплатные трансферы, поэтому вариант с Ди Марией рассматривается как хороший способ усилить атаку.
За "ПСЖ" Анхель провел 295 матчей за 7 лет, отличившись 93 голами и 119 ассистами.
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