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Стал известен трансферный бюджет Реала на это лето
Мадрид готов раскошелиться
Фото: MARCA
После победы в Лиге Чемпионов мадридский "Реал" готовится к многочисленным летним приобретениям. Как сообщает издание Goal.com, трансферный бюджет королевского клуба на предстоящее лето составляет 350 миллионов фунтов.
Такие финансовые возможности появились у клуба вследствие успехов не только в еврокубках и чемпионате Испании, но благодаря прощанию с возрастными игроками и сокращению трат. Среди прочих, клуб покинули ветераны команды Марсело и Гарет Бэйл.
"Реал" связывают с многими перспективными игроками: Полем Погба из "Ман Юнайтед", Рахимом Стерлингом из "Ман Сити", Орельеном Чуамени из "Монако", Рафаэлем Леау из "Милана" и Габриэлем Слониной из "Чикаго Файр".
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