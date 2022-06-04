Стал известен трансферный бюджет Реала на это лето

После победы в Лиге Чемпионов мадридский "Реал" готовится к многочисленным летним приобретениям. Как сообщает издание Goal.com, трансферный бюджет королевского клуба на предстоящее лето составляет 350 миллионов фунтов.

Такие финансовые возможности появились у клуба вследствие успехов не только в еврокубках и чемпионате Испании, но благодаря прощанию с возрастными игроками и сокращению трат. Среди прочих, клуб покинули ветераны команды Марсело и Гарет Бэйл.

"Реал" связывают с многими перспективными игроками: Полем Погба из "Ман Юнайтед", Рахимом Стерлингом из "Ман Сити", Орельеном Чуамени из "Монако", Рафаэлем Леау из "Милана" и Габриэлем Слониной из "Чикаго Файр".