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Стал известен трансферный бюджет Реала на это лето

Испания
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Мадрид готов раскошелиться

Стал известен трансферный бюджет Реала на это лето

Фото: MARCA

UA-Футбол
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После победы в Лиге Чемпионов мадридский "Реал" готовится к многочисленным летним приобретениям. Как сообщает издание Goal.com, трансферный бюджет королевского клуба на предстоящее лето составляет 350 миллионов фунтов.

Такие финансовые возможности появились у клуба вследствие успехов не только в еврокубках и чемпионате Испании, но благодаря прощанию с возрастными игроками и сокращению трат. Среди прочих, клуб покинули ветераны команды Марсело и Гарет Бэйл.

"Реал" связывают с многими перспективными игроками: Полем Погба из "Ман Юнайтед", Рахимом Стерлингом из "Ман Сити", Орельеном Чуамени из "Монако", Рафаэлем Леау из "Милана" и Габриэлем Слониной из "Чикаго Файр".

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Рахим Стерлинг Рафаэль Леао Габриэль Слонина Орельен Чуамени
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