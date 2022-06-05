Два английских гранда заинтересованы в трансфере звездного вингера Вильярреала

Нападающий "Вильярреала" Арно Данжума входит в сферу интересов двух английских клубов. Это "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Такую информацию сообщает журналист Экрем Конур.

Ранее сообщалось, что в контракте 25-летнего нидерландского футболиста прописана сумма отступных в размере 45 млн евро, которая вступит в силу в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.