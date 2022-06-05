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Два английских гранда заинтересованы в трансфере звездного вингера Вильярреала

Испания
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Игрок показал себя с лучшей стороны в текущем сезоне

Два английских гранда заинтересованы в трансфере звездного вингера Вильярреала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Вильярреала" Арно Данжума входит в сферу интересов двух английских клубов. Это "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Такую информацию сообщает журналист Экрем Конур.

Ранее сообщалось, что в контракте 25-летнего нидерландского футболиста прописана сумма отступных в размере 45 млн евро, которая вступит в силу в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Ливерпуль Вильярреал Манчестер Юнайтед Арно Данджума
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