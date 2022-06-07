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Реал завтра объявит о продлении контракта с Модричем

Испания
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Кажется, хорват сможет играть до 50-ти

Реал завтра объявит о продлении контракта с Модричем

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" Мадрид продлит контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает Фабрицио Романо. Контракт подпишут ещё на год.

Ожидается, что о продлении объявят завтра на Сантьяго Бернабеу, до объявления трансфера полузащитника "Монако" Чуамени.

На мероприятии также будет присутствовать президент "Мадрида" Флорентино Перес.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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