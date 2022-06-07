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Реал завтра объявит о продлении контракта с Модричем
Кажется, хорват сможет играть до 50-ти
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" Мадрид продлит контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает Фабрицио Романо. Контракт подпишут ещё на год.
Ожидается, что о продлении объявят завтра на Сантьяго Бернабеу, до объявления трансфера полузащитника "Монако" Чуамени.
Before announcing Tchouaméni, Real Madrid will confirm the new contract until June 2023 for Luka Modrić: it’s scheduled for tomorrow at Bernabéu, Florentino Perez will be there too. ⚪️???? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022
New deal was signed after UCL Final. Negotiations were ‘more than fast’.#Modric pic.twitter.com/VakW6b3sbR
На мероприятии также будет присутствовать президент "Мадрида" Флорентино Перес.
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