Реал завтра объявит о продлении контракта с Модричем

"Реал" Мадрид продлит контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает Фабрицио Романо. Контракт подпишут ещё на год.

Ожидается, что о продлении объявят завтра на Сантьяго Бернабеу, до объявления трансфера полузащитника "Монако" Чуамени.

Before announcing Tchouaméni, Real Madrid will confirm the new contract until June 2023 for Luka Modrić: it’s scheduled for tomorrow at Bernabéu, Florentino Perez will be there too. ⚪️???? #RealMadrid



New deal was signed after UCL Final. Negotiations were ‘more than fast’.#Modric pic.twitter.com/VakW6b3sbR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

На мероприятии также будет присутствовать президент "Мадрида" Флорентино Перес.