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Официально. Реал продлил контракт с Модричем

Испания
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Официально. Реал продлил контракт с Модричем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским "Реалом", сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение 36-летнего хорвата будет действовать до 30 июня 2023 года.

Модрич защищает цвета "сливочных" с 2012 года после перехода из "Тоттенхэма". С тех пор в футболке "Реала" он трижды выигрывал чемпионат Испании, один раз становился обладателем Кубка страны и еще четырежды Суперубка.

Кроме того, в составе мадридцев он пять раз завоевывал Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА, а также четыре раза Клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне Модрич принял участие в 45 матчах за "Реал", во всех турнирах, забил 3 мяча и выполнил 12 результативных передач.

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Фото: ФК Реал Мадрид
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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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