Валенсия объявила о назначении Гаттузо главным тренером

"Валенсия" на своем официальном сайте объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан на 2 сезона - до 30 июня 2024 года. Он сменил на этой должности Пепе Бордаласа, которого клуб уволил 3 июня.

В конце мая 2021 года Гаттузо возглавил "Фиорентину", однако покинул клуб менее чем через месяц из-за разногласий с руководством. Ранее он также тренировал "Палермо", "Сьон", "Пизе", "Милан" и "Наполи".

Напомним, в минувшем сезоне Примеры "Валенсия" заняла 9-е место, набрав 48 очков в 38 матчах. В Кубке Испании левантийцы дошли до финала, где уступили "Бетису" в серии пенальти.

Valencianistas, let's experience this season with passion!



???????? ???????? Valencia CF fans, I am here❗#VCFDNA ????#ElCORdelVCF pic.twitter.com/9RbzgC8sSp