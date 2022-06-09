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Валенсия объявила о назначении Гаттузо главным тренером

Испания
(1 голосов)

Специалист попробует свои силы в Испании

Валенсия объявила о назначении Гаттузо главным тренером

Фото: valenciacf.com

Новина українською

"Валенсия" на своем официальном сайте объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан на 2 сезона - до 30 июня 2024 года. Он сменил на этой должности Пепе Бордаласа, которого клуб уволил 3 июня.

В конце мая 2021 года Гаттузо возглавил "Фиорентину", однако покинул клуб менее чем через месяц из-за разногласий с руководством. Ранее он также тренировал "Палермо", "Сьон", "Пизе", "Милан" и "Наполи".

Напомним, в минувшем сезоне Примеры "Валенсия" заняла 9-е место, набрав 48 очков в 38 матчах. В Кубке Испании левантийцы дошли до финала, где уступили "Бетису" в серии пенальти.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Валенсия (Испания)
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Источник:
valenciacf.com

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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
09.06.2022 в 13:10
Да, шо ж так Валенсии то не везёт, ну..
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