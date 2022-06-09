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Перед покупкой понадобится продажа. Барса намерена подписать звезду Ман Сити

Испания
(1 голосов)

Личная заинтересованность Хави

Перед покупкой понадобится продажа. Барса намерена подписать звезду Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно прошла встреча между президентом "Барселоны" Жоаном Лапорта и известным агентом Жорже Мендешом. Обсуждались возможные трансферы.

Одна из приоритетных фигур - Бернарду Силва. Хави хотел бы видеть полузащитника в каталонском клубе, однако "Ман Сити" выставит на него серьезный ценник. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, у каталонцев лишь один шанс подписать Силву - продать Френки де Йонга. На него свои планы имеет "Манчестер Юнайтед".

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Контракт Силвы с "Ман Сити" рассчитан до 2025-го года. В прошлом сезоне португалец совершил 20 результативных действий (13+7) в 50-ти поединках.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Френки де Йонг
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Комментарии (6)
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Дoбрый (землянин)
09.06.2022 в 18:17
Лапорта, а шо там по Левандовски? Отсос Петрович али как? Притомил ты уже однако.
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NORDOS
09.06.2022 в 19:23
Левандовські в барсі - це швидше за все солодкі обіцянки. кинуть його як лошка. борг чмоссі за золотий м'яч ніхто не виплатить
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Дoбрый (землянин)
09.06.2022 в 18:07
Барса и МС клубы-"побратимы" шо ли? Сначала нам Пеп скидывал дешёвый шлак, а теперь дорогой?
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NORDOS
09.06.2022 в 19:20
які побратими? барса - це фарм
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Spokoyno (Київ)
09.06.2022 в 17:13
Торреса повернути... Сезон повчили і досить
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Дoбрый (землянин)
09.06.2022 в 18:14
А шо, Барса нынче учебный полигон для торрмесов?
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