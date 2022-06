Перед покупкой понадобится продажа. Барса намерена подписать звезду Ман Сити

Не так давно прошла встреча между президентом "Барселоны" Жоаном Лапорта и известным агентом Жорже Мендешом. Обсуждались возможные трансферы.

Одна из приоритетных фигур - Бернарду Силва. Хави хотел бы видеть полузащитника в каталонском клубе, однако "Ман Сити" выставит на него серьезный ценник. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

Been told the main name mentioned in the meeting between Barcelona and Jorge Mendes yesterday night was Bernardo Silva. Xavi, big fan. ???????? #FCB



Man City will set a huge price tag for Bernardo. It’s not a possible deal for Barça, as of now - only in case Frenkie de Jong leaves.