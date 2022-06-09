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Бускетс о снижении зарплаты: Я бы предпочел узнавать об этом лично, а не из прессы

Испания
(1 голосов)

Назревает конфликт

Бускетс о снижении зарплаты: Я бы предпочел узнавать об этом лично, а не из прессы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс прокомментировал новости о снижении зарплаты в клубе. "Делать это (сообщать) при помощи прессы – не лучшее решение", – приводит его слова Marca.

Ранее сообщалось, что Лапорта ограничит зарплаты футболистов 10 миллионами евро в год. Тем, у кого зарплата по контракту выше, придется пойти на понижение оклада.

Также несколько дней назад Diario Sport сообщал, что Бускетс, Пике и Альба выступили против снижения зарплаты. Они шли на уступки уже дважды, после прихода Лапорты.

"Я много чего слышал, и я не знаю, что мне скажут, когда я вернусь из отпуска.

Я бы хотел, чтобы мне сказали об этом (в клубе), а не узнавать об этом из прессы. Они ничего нам не предлагали, они не сказали нам ничего, кроме того, что мы слышим от вас (журналистов).

Делать это при помощи прессы – не лучшее решение, лучше говорить прямо и в лицо", – сказал Бускетс.

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В статье: Серхио Бускетс Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
10.06.2022 в 00:24
Бартомеу. Помните такого? Пи@арас.
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NORDOS
09.06.2022 в 20:39
позорні банкроти
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