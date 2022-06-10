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Автор легендарного гола в ворота ПСЖ. Барса продлила контракт с воспитанником

Испания
(1 голосов)

На один год

Автор легендарного гола в ворота ПСЖ. Барса продлила контракт с воспитанником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом истекал контракт Серхи Роберто с "Барселоной". Стороны решили пролонгировать сотрудничество.

По данным официального сайта каталонцев, новая сделка рассчитана на будущий сезон. По сообщениям СМИ, испанец согласился на серьезное снижение зарплаты - речь идет о 60-ти процентах.

Роберто - воспитанник каталонцев, не игравший за другие команды. В последние несколько лет Серхи мучается из-за постоянных травм. Всего за "Барсу" 30-летний футболист отыграл 316 матчей и забил 12 голов.

Отметим, что каталонцы также намеренны продлить контракт с будущей звездой.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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Комментарии (9)
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Дoбрый (землянин)
10.06.2022 в 19:23
Не, Дохтур сегодня определённо вмазался. Разговорчивый такой... На какую ветку не зайди, а он уже там, пургу свою метёт.
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2022 в 17:40
Не понимаю я этих продлений контрактов. Платить постоянно травмированному, не молодому Роберто 5 миллионов и в тоже время предлагать в два с половиной раза меньше Гави, будущему Барсы.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
10.06.2022 в 17:43
А хто в при здоровому глузді може зрозуміти політику ФКБ? Тільки Алєнь)))
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+2
-3
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Дoбрый (землянин)
10.06.2022 в 19:08
О, Алекс, привет дружище! С возвращением тебя на форум, брат! Приветствуем тебя стоя, о, бесстрашный Герой Украины, о, отважный мочитель рашистов! Виват Алексу! Виват Герою! Честь тебе и хвала от народа Украины!
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+2
-2
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Дoбрый (землянин)
10.06.2022 в 19:15
Алекс, да он точно родственник, кому-то из руководства, других объяснений не вижу.
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2022 в 19:30
Привет. Я сегодня в конце дня, по нашему времени, отвечу на твой email. Сейчас тороплюсь. Только вернулся и уже покоя нет в хорошем смысле )
+2
0
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Дoбрый (землянин)
10.06.2022 в 19:36
Да понятно, понятно, брат.
+2
-2
Dr. House (Поділля)
10.06.2022 в 17:30
Реал ось в лютому показав, як на морально-вольових можна перемагати цей ЖКХ, і чого вартує абладатєдь залатих гаршков на самому ділі
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+2
-3
Dr. House (Поділля)
10.06.2022 в 17:26
То таке. Чогось автори лівих пенальті та штрафних в цьому матчі швидко, а дехто й не дуже, але всі із скандалами Барсу покинули, а автор призначень цих лівих пеналів та непоставлених точок в ворота ФКБ переважно Бундеслігу 2 зараз судить
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+2
-3

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