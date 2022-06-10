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Автор легендарного гола в ворота ПСЖ. Барса продлила контракт с воспитанником
На один год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом истекал контракт Серхи Роберто с "Барселоной". Стороны решили пролонгировать сотрудничество.
По данным официального сайта каталонцев, новая сделка рассчитана на будущий сезон. По сообщениям СМИ, испанец согласился на серьезное снижение зарплаты - речь идет о 60-ти процентах.
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Роберто - воспитанник каталонцев, не игравший за другие команды. В последние несколько лет Серхи мучается из-за постоянных травм. Всего за "Барсу" 30-летний футболист отыграл 316 матчей и забил 12 голов.
Отметим, что каталонцы также намеренны продлить контракт с
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